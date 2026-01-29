Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Куди рухаються ворожі дрони – повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також Росія двічі вдарила по Кривому Рогу: загинула людина, у місті виникли пожежі

Для яких областей є загроза?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:09, 29 січня

Чернігівщина – БпЛА на півночі, курсом на Сновськ.

19:29, 29 січня

  • Запорізька область – БпЛА на Вільнянськ, Славгород.
  • Дніпропетровщина – БпЛА в районі Синельникового.
18:36, 29 січня

Запоріжжя – БпЛА в напряму міста зі сходу.

18:23, 29 січня

БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область).

17:29, 29 січня

Пуски КАБ на Донеччину.

17:24, 29 січня

  • Запорізька область – БпЛА повз Вільнянськ, в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині – курсом на Краснопавлівку.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщині – курсом на схід.