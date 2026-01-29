Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Куди рухаються ворожі дрони – повідомляють Повітряні сили.
Для яких областей є загроза?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Чернігівщина – БпЛА на півночі, курсом на Сновськ. Запоріжжя – БпЛА в напряму міста зі сходу. БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область). Пуски КАБ на Донеччину.
Чернігівщина – БпЛА на півночі, курсом на Сновськ.
Запоріжжя – БпЛА в напряму міста зі сходу.
БпЛА повз Вільнянськ, курсом на Комишуваху (Запорізька область).
Пуски КАБ на Донеччину.