Якщо у Вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Куди рухаються ворожі дрони – повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також Росія двічі вдарила по Кривому Рогу: загинула людина, у місті виникли пожежі

Для яких областей є загроза?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті