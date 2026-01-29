Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Какие последствия атаки на Запорожье?
На этот раз россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры. В результате этого загорелся пожар. Предварительно, никто не пострадал.
Заметим, что воздушную тревогу в Запорожье объявили в 19:37. В 22:16 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении города и об угрозе применения КАБов по Запорожской области.
Ранее российская армия обстреляла Днепропетровскую область, используя РСЗО "Град" и беспилотники. В результате атаки есть двое пострадавших – один из них в тяжелом состоянии.
27 января Россия атаковала Одесскую область более 50 ударными беспилотниками, что привело к гибели трех человек и ранения 25 человек, включая детей и беременную женщину.
Разрушены и повреждены жилые дома, детский сад, объекты инфраструктуры, а также образовательные учреждения, включая Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры.