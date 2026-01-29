Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Смотрите также Россия запустила на Украину дроны: для каких областей есть угроза

Какие последствия атаки на Запорожье?

На этот раз россияне нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры. В результате этого загорелся пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Заметим, что воздушную тревогу в Запорожье объявили в 19:37. В 22:16 Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в направлении города и об угрозе применения КАБов по Запорожской области.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Российские атаки на Украину: последние новости