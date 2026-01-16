Подробности операции сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

Что известно об ударе по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге?

Украинские военные ударили по объекту ракетами собственного производства, что привело к мощным взрывам и пожару на "Атлант Аэро".

В результате атаки подтверждено поражение нескольких производственных корпусов и цехов предприятия.

Заметим, этот завод отвечал за полный цикл – от проектирования и до испытаний – ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также за выпуск комплектующих для БпЛА "Орион", которые активно применяют российские оккупационные войска.

Смотрите спутниковые снимки последствий удара по заводу

Такое поражение существенно ослабит возможности врага по массовому производству и использованию этих дронов для разведки и ударов, в частности против украинских городов и позиций Сил обороны.

