О происшествии сообщают местные телеграмм-каналы, детали передает 24 Канал.

Читайте также Силы обороны продвинулись сразу на 3 направлениях: обзор фронта от ISW

Что известно о взрывах в Бердянске?

В сети появились видео и фото, на которых зафиксирован масштабный пожар на территории энергетического объекта. По имеющейся информации, возгорание было интенсивным и продолжалось длительное время.

Пожар после взрывов в Бердянске: смотрите видео

По предварительным данным, поражению подверглась подстанция "Морозовская". Именно это и вызвало полный блэкаут в городе. Свидетели сообщают, что свет исчез сразу после взрывов, а электроснабжение по состоянию на утро до сих пор не восстановили.

Оккупационные власти официальных комментариев о причинах взрывов и масштабов повреждений пока не предоставили. В то же время сообщается, что пожар на подстанции был серьезным, что может осложнить быстрое восстановление энергоснабжения в Бердянске. Обстоятельства инцидента уточняются.

В Бердянске, предположительно, горела электроподстанция: смотрите видео

Какая ситуация на оккупированных территориях?