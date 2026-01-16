Про подію повідомляють місцеві телеграм-канали, деталі передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Бердянську?

У мережі з'явилися відео й фото, на яких зафіксовано масштабну пожежу на території енергетичного об'єкта. За наявною інформацією, займання було інтенсивним і тривало тривалий час.

Пожежа після вибухів у Бердянську: дивіться відео

За попередніми даними, ураження зазнала підстанція "Морозовська". Саме це й спричинило повний блекаут у місті. Свідки повідомляють, що світло зникло одразу після вибухів, а електропостачання станом на ранок досі не відновили.

Окупаційна влада офіційних коментарів щодо причин вибухів і масштабів пошкоджень наразі не надала. Водночас повідомляється, що пожежа на підстанції була серйозною, що може ускладнити швидке відновлення енергопостачання в Бердянську. Обставини інциденту уточнюються.

У Бердянську, імовірно, палала електропідстанція: дивіться відео

Яка ситуація на окупованих територіях?