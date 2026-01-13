Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про блекаут у Маріуполі?

Російські моніторингові телеграм-канали писали, що в бік Донеччини летять ударні дрони. А згодом інформували про вибухи.

Росіяни в одному з відео емоційно обурюються удару по підстанції.

Все місто без світла! – кричать вони.

Імовірно, пожежа на підстанції біля Маріуполя / Фото із соцмереж

"Підстанція горить, все, габела", – сумно констатує чоловік в іншому відео.

Наслідки удару по Маріуполю / Фото із соцмереж

Цікаво, що проблеми зі світлом у багатьох районах окупованої Донеччини, не тільки в Маріуполі. Наприклад, згадано Мангуш – селище в Маріупольському районі Донецької області.

В одному з роликів показано рівень напруги всього у 86 вольтів.

Телеграм-канал Exilenova+ припустив, що була уражена підстанція "Азовська" у селищі Старий Крим, що біля Маріуполя. Це не перевірена інформація, але ЗМІ окупантів пишуть саме про неї.

Сили оборони України поки не брали відповідальність за атаку.