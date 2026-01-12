У міноборони Росії підтвердили атаку дронів. Там заявили, що у період з 19:00 по 22:00 було збито 78 безпілотників, 14 з них – над Орловською областю, передає 24 Канал.

Дивіться також Прогриміло вже близько 20 вибухів: у Воронежі бідкаються на атаку дронів та дим у місті

Що відомо про атаку на ТЕЦ в Орлі?

Тим часом у мережі з'являють кадри Орловської ТЕЦ. Вона уся у диму, але невідомо, чи є на об'єкті пожежа.

Зауважимо, що ТЕЦ в Орлі неодноразово ставала ціллю українських ударів. Востаннє вона була атакована лише кілька днів – 9 січня.

Як димить ТЕЦ в Орлі: дивіться відео

Що відбувається в Орлі після атаки: дивіться відео

Удар по черговій ТЕЦ у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що після атаки 9 січня понад півмільйона жителів Бєлгородської області залишилася без електропостачання, води та тепла.

Що відомо про останні удари України по Росії?