Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Supernova+.

Що відомо про наслідки атаки на Новочеркаськ у Росії?

У мережі росіяни поширили відео з Новочеркаська, де видно червону заграву у небі, а також чутно звуки, схожі на пролітання безпілотників.

Місцева жителька стверджує, що буцімто "два дрони вже збили", також вона каже, що "щось палає".

Ось такий на**й ранок. Як дітей відправляти у школу зараз, бл**ь,

– бідкається росіянка.

У Новочеркаську бачили заграву та дрони / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)

За попередніми даними, під ударом могла бути Новочеркаська ДРЕС, там, імовірно, виникла велика пожежа.

Довідково! Новочеркаська ДРЕС – велика теплова електростанція в Ростовській області, яка є однією з найпотужніших на півдні Росії. По цьому об'єкту, за даними ЗМІ, вже була атака – 9 січня 2026 року.

Пізніше у мережі з'явилося ще одне відео з пожежею на Новочеркаській ДРЕС. Встановлена ​​електрична потужність приблизно 2 250 МВт (близько 2,2 ГВт). Станція складається з кількох енергоблоків, основне паливо: вугілля, резервне/додаткове: природний газ.

Пожежа на Новочеркаській ДРЕС / Відео з телеграм-каналу Supernova+

