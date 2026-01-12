Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Supernova+.
До теми Сили оборони знищили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО Росії
Що відомо про наслідки атаки на Новочеркаськ у Росії?
У мережі росіяни поширили відео з Новочеркаська, де видно червону заграву у небі, а також чутно звуки, схожі на пролітання безпілотників.
Місцева жителька стверджує, що буцімто "два дрони вже збили", також вона каже, що "щось палає".
Ось такий на**й ранок. Як дітей відправляти у школу зараз, бл**ь,
– бідкається росіянка.
У Новочеркаську бачили заграву та дрони / Відео з телеграм-каналу Supernova+ (18+)
За попередніми даними, під ударом могла бути Новочеркаська ДРЕС, там, імовірно, виникла велика пожежа.
Довідково! Новочеркаська ДРЕС – велика теплова електростанція в Ростовській області, яка є однією з найпотужніших на півдні Росії. По цьому об'єкту, за даними ЗМІ, вже була атака – 9 січня 2026 року.
Пізніше у мережі з'явилося ще одне відео з пожежею на Новочеркаській ДРЕС. Встановлена електрична потужність приблизно 2 250 МВт (близько 2,2 ГВт). Станція складається з кількох енергоблоків, основне паливо: вугілля, резервне/додаткове: природний газ.
Пожежа на Новочеркаській ДРЕС / Відео з телеграм-каналу Supernova+
Де раніше гриміли вибухи у Росії?
У Воронежі ввечері 10 січня чули близько 20 вибухів через атаку дронів. Над одним із районів, як писали росіяни, здійнявся дим.
У Бєлгороді та Орлі після вибухів 9 січня стався блекаут. Тоді у Бєлгороді близько 556 тисяч людей залишилися без електроенергії, а 200 тисяч – без водопостачання.
А ввечері 6 січня у Старому Осколі, що в Бєлгородській області, під атакою була нафтобаза. Там виникла масштабна пожежа через горіння кількох резервуарів.