Усі об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Що атакувала Україна у Росії?

У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, ССО уражено 3 бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря:

імені Філановського,

імені Корчагіна,

імені Грайфера.

Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються,

– повідомили у Генштабі.

Також під вогневе ураження СОУ потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве, що на окупованій Луганщині.

"Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи", – розповіли військові.

Окрім того, під прицілом опинився склад матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-ї армії Росії у районі населеного пункту Новотроїцьке, що на окупованій Херсонщині.