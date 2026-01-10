Оператори 1 окремого центру СБС вдарили по цілях противника розташованим на тимчасово окупованій території України, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на російських командирів у Донецькій області?
Так, у населеному пункті Курахівка захисники поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії.
У селищі Гірник уражено одразу два об'єкти ворога: командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.
Нагадаємо, що раніше Сили оборони знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. В районі населеного пункту Гірне на Донеччині був уражений склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.
Останні удари України по російських загарбниках на ТОТ
- На тимчасово окупованих територіях України нещодавно були уражені склад ударних БпЛА підрозділу 19-ї мотострілецької дивізії ворога в Запорізькій області та пункт управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області.
- Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели успішну спецоперацію на Запорізькому напрямку, ліквідувавши та поранивши кількох окупантів.
- Сили безпілотних систем знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області.