Операторы 1 отдельного центра СБС ударили по целям противника расположенным на временно оккупированной территории Украины, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на российских командиров в Донецкой области?

Так, в населенном пункте Кураховка защитники попали по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии.

В поселке Гирник поражено сразу два объекта врага: командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии и пункт управления подразделения из состава 41 армии.

Напомним, что ранее Силы обороны уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. В районе населенного пункта Горное в Донецкой области был поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.

