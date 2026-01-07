Разведчики получили ценные данные, которые обнаружили серьезные слабые места в обороне врага. Об этом сообщили в ГУР МО, пишет 24 Канал.

Какие детали операции пока известны?

В разведке сообщили об успешной спецоперации на Запорожском направлении. В декабре 2025 года ДРГ подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР, зашла далеко в тыл врага в районе Каховского водохранилища.

Во время боевого задания разведчики уничтожили двух оккупантов, еще двух ранили и взяли в плен двух военнослужащих России. после этого бойцы "Братства" преодолели около 27 километров, чтобы доставить военнопленных на подконтрольную Украине территорию.

Захваченные россияне предоставили важные разведывательные данные о местах пребывания офицерского состава противника, позиции артиллерии и операторов БпЛА, а также о районах сосредоточения личного состава, техники и боеприпасов.

Проведенная операция показала серьезные пробелы в системе обороны врага, который точно не ожидает украинских атак в глубине своих позиций.

После завершения операции начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами за успешное выполнение боевого задания.

