Разведчики получили ценные данные, которые обнаружили серьезные слабые места в обороне врага. Об этом сообщили в ГУР МО, пишет 24 Канал.
Смотрите также Грохот на Кубани: ГУР поразили ракетную бригаду России, которая обстреливала гражданских украинцев
Какие детали операции пока известны?
В разведке сообщили об успешной спецоперации на Запорожском направлении. В декабре 2025 года ДРГ подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР, зашла далеко в тыл врага в районе Каховского водохранилища.
Во время боевого задания разведчики уничтожили двух оккупантов, еще двух ранили и взяли в плен двух военнослужащих России. после этого бойцы "Братства" преодолели около 27 километров, чтобы доставить военнопленных на подконтрольную Украине территорию.
Захваченные россияне предоставили важные разведывательные данные о местах пребывания офицерского состава противника, позиции артиллерии и операторов БпЛА, а также о районах сосредоточения личного состава, техники и боеприпасов.
Проведенная операция показала серьезные пробелы в системе обороны врага, который точно не ожидает украинских атак в глубине своих позиций.
После завершения операции начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами за успешное выполнение боевого задания.
Какие важные российские объекты недавно поразила Украина?
Украинские разведчики нанесли удар по технике и личному составу противника в Кореновске Краснодарского края.
Утром 26 декабря 2025 года взрыв слышали на подъезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады. В результате поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ, который перевозил личный состав бригады. Российские военнослужащие понесли потери.
Спецподразделение ГУР "Призраки" 13 декабря поразили две радиолокационные станции врага в Крыму. Под ударом оказались РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станция 96Л6. По результатам операции, разведчики ликвидировали обе российские радиолокационные станции.