Речь идет об уничтожении РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станции 96Л6. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Как ГУР отработало в Крыму?

Как сообщили в ГУР, 13 декабря спецподразделение "Призраки" нанесло точные удары по позициям российских войск в Крыму. В результате операции успешно уничтожены две радиолокационные станции оккупантов.

ГУР уничтожает РЛС врага в Крыму: смотрите видео

Точные удары нанесли по российским РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф",

– говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что операция в очередной раз подтверждает эффективность украинского оружия и профессионализм разведчиков. Они работают, в частности, на демилитаризацию временно оккупированного Крыма, в том числе от ПВО России.

