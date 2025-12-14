Йдеться про знищення РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станцію 96Л6. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Дивіться також "Мінус" потяг, РЕБ і нафтобаза: ССО успішно атакували ворожі об'єкти на ТОТ

Як ГУР відпрацювало у Криму?

Як повідомили в ГУР, 13 грудня спецпідрозділ "Примари" завдав точних ударів по позиціях російських військ у Криму. В результаті операції успішно знищено дві радіолокаційні станції окупантів.

ГУР нищить РЛС ворога в Криму: дивіться відео

Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф",

– йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що операція вкотре підтверджує ефективність української зброї та професіоналізм розвідників. Вони працюють, зокрема, на демілітаризацію тимчасово окупованого Криму, в тому числі від ППО Росії.

