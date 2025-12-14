Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Під атакою нафтобаза в Сімферополі й не тільки: на Крим масовано налетіли десятки дронів
Які наслідки атаки на російські об'єкти?
Українські воїни розповіли, що уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. У районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Також уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області Росії. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Крім того, бійці завдали ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.
На окупованій частині Донеччини уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.
Окрім того, на окупованих територіях українського Криму воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" та дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 – радіолокаційну станцію 96Л6Е.
Що відомо про вибухи в Росії?
Нагадаємо, що вночі 14 грудня російські регіони та тимчасово окупований Крим зазнали атаки понад 200 безпілотників, деякі з яких летіли в напрямку Москви.
Загалом у нічний час російська "ППО" нібито перехопила та знищила 235 дронів.
Губернатори регіонів, над якими збивали безпілотники, також вже традиційно заявили, що постраждалих та руйнувань внаслідок нальоту БпЛА нібито немає.