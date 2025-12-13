Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "Кримський вітер".
Де лунали вибухи в Криму?
Місцеві жителі повідомили, що через атаку невідомих дронів гучні звуки пролунали в районі Феодосії. Ймовірно, БпЛА атакують тамтешню нафтобазу. Росіяни збити цілі поки що не можуть. Хоча вороже міноборони вже відзвітувало про 94 знищених дрони, з них – 41 збили нібито над територією Криму.
Повітряна тривога через загрозу застосування БпЛА була також для району Сімферополя. Там повідомили про вибухи в межах електростанції та нафтобази. Місцеві чули постріли, ймовірно працювала російська "пє-ве-о". У районі сильний вибух пролунав біля села Широке, а в Первомайському збитий безпілотник впав просто на вулиці.
Хаотична стрільба по БпЛА приблизно о 23:54 за місцевим часом відбувалася також в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром. Гучно було і в Саках. Водночас в Джанкойському районі вибух пролунав близько пів години дому.
На кримський регіон нині націлено багато дронів і навіть кілька ракет. На деяких локаціях, які атакували БпЛА почалися пожежі. Місцева влада ще не коментувала масовану атаку на тимчасово окупований Крим.
Де ще в Криму відбувалися атаки?
Бійці спецпідрозділу "Примари" українського Головного управління розвідки знищили російський транспортний літак Ан-26 в Криму. Судно тільки збиралося злетіти, як по ньому прилетіли дрони. Також на базі було знищено важливі системи радіолокаційної боротьби ворога.
Зима також почалася з цікавих новин із Криму. 1 грудня стало відомо, що Сили Спеціальних Операцій уразили район зберігання та пуску БпЛА "Шахед" поблизу мису Чауда.
Наприкінці листопада українські військові здійснили атаку на аеродром Саки, завдавши серйозних збитків російським військовим об'єктам. Там знищили командно-диспетчерський пункт, а також місця зберігання дронів та протиповітряної оборони.