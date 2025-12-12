Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

Дивіться також "Додаємо сил в небі": Зеленський заявив про посилення української авіації

Як знищили ворожий Ан-26 в Криму?

Бійці підрозділу "Примари" 10 – 11 грудня вдарили по російському транспортнику Ан-26 та системах радіолокаційної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Цілі, які потрапили під ураження, коштують дорого.

Як розповідають розвідники, окупанти готувались підняти в повітря багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26. Їхні двигуни вже запустили, однак злетіти судна не змогли. Чітко в лівий літак прилетів дрон, внаслідок чого той згорів.

Крім того завдяки черговому авіарейду українські захисники знищили дві дороговартісні радіолокаційні системи:

РЛС 55Ж6М "Небо-М"*

РЛС 64Н6Е.

Останню окупанит заховали в купол, адже дуже боялися її втратити – система є "очима" для ворожих комплексів С-300/С-400.