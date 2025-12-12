Однак українські воїни продовжують боротися за Куп'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про ситуацію в Куп'янську?

13 грудня Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок. Він зазначив, що там наші воїни досягають результатів для України.

Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта,
– сказав президент.

Він додав, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни.

Коротко про головні події в Куп'янську

  • Нещодавно українські сили здійснили прорив до річки Оскіл, оточивши понад 200 російських військових у Куп'янську. Окрім того, підрозділи 13-ї бригади очистили Радьківку й вибили ворога з кількох десятків будинків на півночі міста.

  • Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на підходах до Куп'янська тривають активні бойові дії. Мета полягає в тому, аби відтіснити російське угруповання і зайняти вигідніші рубежі оборони на цьому напрямку, утримуючи Куп'янськ.

  • Журналіст, аналітик видання Bild Юліан Рьопке зауважив, що у Куп'янську наразі діє лише піхота та легка техніка, що дозволяє Україні вести наступ із заходу, уповільнювати просування противника та утримувати окремі райони міста.

  • За його словами, це унікальна ситуація, адже українські позиції обмежують російську лінію постачання лише північним напрямком – вони не можуть просуватися зі сходу, півдня чи заходу. Тому Україна може перекидати туди війська та поки що не дає Росії захопити весь Куп'янськ.

  • Варто зауважити, що раніше росіяни заявляли про оточення міста та просування на фронті. Проте начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ці успіхи існують лише в анонсах росіян.