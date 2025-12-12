Однак українські воїни продовжують боротися за Куп'янськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про ситуацію в Куп'янську?

13 грудня Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок. Він зазначив, що там наші воїни досягають результатів для України.

Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта,

– сказав президент.

Він додав, що надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни.

Коротко про головні події в Куп'янську