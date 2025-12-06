Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу пояснив, що реальна ситуація виглядає зовсім інакше. Він наголосив, що гучні сюжети про успіхи біля Куп'янська та Борової поки що існують лише в анонсах і мріях росіян.

Реальна ситуація на Куп'янському напрямку та російські вигадки

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують поширювати заяви про "оточення" і "захоплення" міста, які не відповідають реальній обстановці. Трегубов пояснює, що сюжети про взяття Куп'янська повторюються вже не перший місяць, а масштаби місцевих населених пунктів фізично не дозволяють реалізувати ті сценарії, про які говорять у Кремлі.

Евклідова геометрія просто не дозволяє розмістити 15 батальйонів у селищі на чотири кілометри, – не те що їх там оточити,

– сказав Трегубов.

Насправді російські підрозділи не мають успіхів під Куп'янськом, а заяви про масштабні прориви залишаються інформаційними вигадками, створеними для внутрішньої аудиторії.

Яка ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Москва намагалася подати їх як доказ "просування", коли шукала вигідну переговорну позицію наприкінці листопада.

Станом на зараз Борова фігурує тільки в анонсах і мріях російських блогерів, – без реальних змін для них на місці,

– наголосив офіцер.

Попри окремі тактичні зміни лінія оборони на напрямку залишається стабільною. Російські сили не здатні просунутися глибше за посадки і прикордонні ділянки. Їхні публічні заяви суттєво відрізняються від того, що справді відбувається на фронті.

Ситуація на Вовчанському та Великобурлуцькому напрямках

На ділянці від Вовчанська до Великого Бурлука російські сили намагалися просунутися вздовж кордону протягом листопада. Їм вдалося відтіснити українські підрозділи на кілька кілометрів, але ці зрушення не змінили оперативної обстановки. Трегубов підкреслює, що йдеться радше про локальні дії, ніж про заявлені росіянами "успіхи".

Частково їм вдалося посунути українські сили на кілька кілометрів, – але мова йде здебільшого про посадки,

– пояснив Трегубов.

На Вовчанському напрямку ситуація складніша через руйнування міста та спроби росіян закріпитися серед знищеної забудови. Попри це, українські позиції у Вовчанську зберігаються, і про повний контроль над містом говорити неможливо. Водночас росіяни утримують частину території, що ускладнює ведення боїв.

Казати, що вони взяли місто повністю, неможливо, – українські позиції там зберігаються, хоч росіяни й контролюють значну частину,

– зазначив офіцер.

У підсумку активність ворога на цій ділянці не призвела до змін лінії фронту, про які заявляють російські канали. Українські підрозділи утримують ключові точки оборони. Російські ж сили, навіть просунувшись на окремих напрямках, не мають можливості розвинути наступ і перейти до ширших операцій.

