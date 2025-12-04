Про це в етері 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що окупантам не вдалося захопити повністю ні Донецьку, ні Запорізьку області, розширити сухопутний коридор теж не змогли.

Росія хоче забрати Донбас у політичний спосіб

Путін марить захопленням Донеччини. Однак до основної північно-західної агломерації Донецької області росіяни навіть не підійшли. Як зазначив військовий експерт, зараз район Слов'янська, Краматорська, Дружківки підсилюється українськими військами.

Цей недоторканий росіянами острівець Донбасу так і залишиться таким до самого розпаду Росії. Утримувати цей напрямок три роки ще точно можна. Росіяни прекрасно це знають. Виконати це завдання військовим шляхом нереально,

– озвучив Світан.

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що саме тому Путін намагається здійснити свій задум політичним шляхом, за допомогою Трампа. Його мета – аби українські військові покинули Донеччину. Саме таким був один з 28 пунктів так званого "мирного плану".

Аби росіянам щось покласти під ялинку та відзвітувати про виконані бойові завдання російський центр ІПСО дав команду своїм окупантам встановлювати свій триколор, робити відповідні кадри й показувати, що є нібито серйозна позитивна динаміка на фронті. Подібна ситуація була нещодавно, коли ворог встановив свій прапор біля Покровська. Однак за годину він вже був звідти знятий українськими військовими.

"Позитивна динаміка у росіян є, вони намагаються по полях протиснутися, десь в них це виходить, але захопити основні рубежі вони так і не змогли. Не підійшли ні до Слов'янська, ні до Краматорська, ні до Лиману, не захопили ні Вовчанськ, ні Куп'янськ, ні Костянтинівку, ні Сіверськ, ні тим більше Гуляйполе. Не кажучи вже про Покровськ і Мирноград", – підсумував Світан.

Зараз відкритим залишається питання, куди далі сунутиме противник. Стратегічні резерви армійського тилу в районі Донецька перерозподіляються в бік Волновахи, а далі, як припустив військовий експерт, їх спрямують на Запорізький напрямок у бік Гуляйполя. Світан зауважив, що далі почнеться зимова військова кампанія.

