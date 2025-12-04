Про це в етері 24 Каналу наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що окупантам не вдалося захопити повністю ні Донецьку, ні Запорізьку області, розширити сухопутний коридор теж не змогли.
Росія хоче забрати Донбас у політичний спосіб
Путін марить захопленням Донеччини. Однак до основної північно-західної агломерації Донецької області росіяни навіть не підійшли. Як зазначив військовий експерт, зараз район Слов'янська, Краматорська, Дружківки підсилюється українськими військами.
Цей недоторканий росіянами острівець Донбасу так і залишиться таким до самого розпаду Росії. Утримувати цей напрямок три роки ще точно можна. Росіяни прекрасно це знають. Виконати це завдання військовим шляхом нереально,
– озвучив Світан.
Полковник запасу ЗСУ пояснив, що саме тому Путін намагається здійснити свій задум політичним шляхом, за допомогою Трампа. Його мета – аби українські військові покинули Донеччину. Саме таким був один з 28 пунктів так званого "мирного плану".
Аби росіянам щось покласти під ялинку та відзвітувати про виконані бойові завдання російський центр ІПСО дав команду своїм окупантам встановлювати свій триколор, робити відповідні кадри й показувати, що є нібито серйозна позитивна динаміка на фронті. Подібна ситуація була нещодавно, коли ворог встановив свій прапор біля Покровська. Однак за годину він вже був звідти знятий українськими військовими.
"Позитивна динаміка у росіян є, вони намагаються по полях протиснутися, десь в них це виходить, але захопити основні рубежі вони так і не змогли. Не підійшли ні до Слов'янська, ні до Краматорська, ні до Лиману, не захопили ні Вовчанськ, ні Куп'янськ, ні Костянтинівку, ні Сіверськ, ні тим більше Гуляйполе. Не кажучи вже про Покровськ і Мирноград", – підсумував Світан.
Зараз відкритим залишається питання, куди далі сунутиме противник. Стратегічні резерви армійського тилу в районі Донецька перерозподіляються в бік Волновахи, а далі, як припустив військовий експерт, їх спрямують на Запорізький напрямок у бік Гуляйполя. Світан зауважив, що далі почнеться зимова військова кампанія.
Війна Росії з Україною: останні новини з фронту
Протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Найбільша кількість припадає на такі напрямки: Покровський – 52, Лиманський – 31, Костянтинівський – 27, Олександрівський – 18. Втрати російських загарбників за добу станом на ранок 3 грудня становлять 1200 осіб.
Інститут вивчення війни інформує, що ворог мав просування на Запорізькому напрямку. На Гуляйпільському відтинку фронту окупанти начебто взяли під контроль Зелений Гай і Високе, підійшли до західних околиць Солодкого, просунулися біля Рівнопілля, а також на південь і південний захід від Яблукового. Стосовно Донецької області, аналітики констатують, що там особливих успіхів ворог немає, точаться бої під Сіверськом, Костянтинівкою, Дружківкою, Добропіллям, Покровськом.
Аналітичний портал DeepState повідомив, що російська війська за листопад змогли захопити 505 квадратних кілометрів території України, що у два рази більше, ніж у вересні. Зокрема на Покровському відтинку ворог зайняв 35 квадратних кілометрів, а у районі Мирнограду – 21,5 (загалом це 11% від усіх просувань противника).