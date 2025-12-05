Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу зазначив, що противник дедалі більше спирається на кількість особового складу та техніки. Він наголосив, що росіяни вже не вписуються у строки, визначені їхнім військово-політичним керівництвом, і через це кидають у бій усе, що мають.

Росіяни використовують туман і змінюють склад штурмових груп

Російські підрозділи дедалі активніше користуються туманом, щоб приховано висуватися до українських позицій. Якщо раніше у таких групах переважали найменш підготовлені військові, то тепер з'являються й підрозділи спецпризначення з кращим озброєнням і маскуванням.

Останній період противник активно намагається використовувати туман для пересування своїх військ,

– сказав офіцер.

Ситуація на напрямку залишається напруженою: окупанти не зменшують інтенсивності штурмів і застосовують одночасно піхоту та бронетехніку. Темп атак утримується постійно, що робить бої особливо динамічними.

Бої тривають надзвичайно динамічні, бо противник не збавляє темпів штурмових дій,

– підкреслив Черняк.

Росіяни не вкладаються у строки, які поставило їхнє командування, і намагаються компенсувати це кількістю сил і техніки.

Черняк навів випадок, коли перед мостом перекинувся БТР, заблокував рух танка та іншої техніки, і вся група була знищена українськими підрозділами.

Скоріше за все, вони вже не вкладаються в якісь свої дати, які їм військово-політичне керівництво поставило для взяття тих чи інших ключових, на їх погляд, населених пунктів,

– сказав офіцер.

Він зазначив, що при наявності великого ресурсу противник обрав простішу модель ведення бою. Вона ґрунтується не на складних маневрах, а на постійному нарощуванні тиску.

Незважаючи на наявність величезного ресурсу, противник все ж таки робить ставку на кількість і загальне масштабування бойових дій,

– підкреслив Черняк.

Російська армія менше зважає на тактичні тонкощі й короткотривалі продумані операції. Вони виходять з того, що мають людей і бронетехніку, і поповнюють втрати новими силами. Саме така тактика, за його словами, призводить до дуже великих втрат противника на Покровському напрямку.

Яка ситуація на фронті?