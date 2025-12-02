Вони спростували заяви пропагандистів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

Що відбувається в Куп'янську?

З огляду на останні заяви в медіа, УОС уповноважене заявити, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається сталою.

Зокрема, українські військові контролюють більшу частину Куп'янська. Водночас окремі ворожі групи перебувають у північних районах міста.

Російське керівництво все ще складається з патологічних брехунів,

– резюмували захисники.

Що відбувається в Куп'янську: дивіться на карті

Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу заступник командира полку 429 БПС "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що українські військові роблять усе можливе, аби не допустити окупації Куп'янська. Наразі там тривають бойові дії, а росіяни продовжують намагатися захопити місто.

Що раніше заявляли про Куп'янськ?