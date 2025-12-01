Він закликав черпати інформацію з офіційних доповідей Генштабу, зауваживши, що всі дані відкриті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Дивіться також Найважчий місяць у 2025 році й битви одразу за 9 ключових міст: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що сказав Зеленський про Куп'янськ?

За словами Зеленського, російська армія таки має просування і здійснила кілька наступальних дій та операції на фронті. Але жодна із них не була успішною.

Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську й на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили із цього міста,

– заявив президент.

Він додав, що інформацію про російські просування на тлі переговорів варто сприймати "об'єктивно": окупантів багато й деякі успіхи вони мають, але водночас у Росії значні втрати.

Також, як зауважив Зеленський, фронт – це "жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший".

Останні новини з Куп'янська