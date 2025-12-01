Он призвал черпать информацию из официальных докладов Генштаба, заметив, что все данные открыты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Что сказал Зеленский о Купянске?

По словам Зеленского, российская армия таки имеет продвижение и осуществила несколько наступательных действий и операций на фронте. Но ни одна из них не была успешной.

Но безусловно идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города,

– заявил президент.

Он добавил, что информацию о российских продвижениях на фоне переговоров следует воспринимать "объективно": оккупантов много и некоторые успехи они имеют, но в то же время у России значительные потери.

Также, как заметил Зеленский, фронт – это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".

