Он призвал черпать информацию из официальных докладов Генштаба, заметив, что все данные открыты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Смотрите также Самый тяжелый месяц в 2025 году и битвы сразу за 9 ключевых городов: как изменилась линия фронта за неделю
Что сказал Зеленский о Купянске?
По словам Зеленского, российская армия таки имеет продвижение и осуществила несколько наступательных действий и операций на фронте. Но ни одна из них не была успешной.
Но безусловно идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города,
– заявил президент.
Он добавил, что информацию о российских продвижениях на фоне переговоров следует воспринимать "объективно": оккупантов много и некоторые успехи они имеют, но в то же время у России значительные потери.
Также, как заметил Зеленский, фронт – это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".
Последние новости из Купянска
Недавно Путин заявил, что якобы Покровск и Мирноград полностью окружены, а Купянск – практически захвачен. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что заявления главы Кремля являются больше пропагандой.
Как отметили в полку "Ахиллес", ВСУ зачистили врага полностью на северо-западной окраине Купянска. Врага удалось оттеснить к реке Оскол, максимально взять под огневой контроль возможность перемещаться его ДРГ и инфильтроваться в сам город Купянск.
К слову, на этом направлении украинские бойцы тестируют отечественную разработку "Железное облако" – турель с искусственным интеллектом, что автоматически обнаруживает и уничтожает воздушные цели оккупантов.