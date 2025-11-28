Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, уточнив, что для обеспечения этого плацдарма СОУ нужно иметь постоянную логистику. Она возможна через пересечение реки Оскол с правого на левый берег.
Россияне пользуются непогодой, чтобы просочиться
Переправы, которые имеют СОУ, постоянно атакуются вражескими дронами и авиацией, которая сбрасывает авиабомбы и ракеты. Поэтому украинские инженерные войска совершают без преувеличений подвиг, постоянно восстанавливая переправы, беря их под охрану, тем самым обеспечивая логистику.
Все, что изменилось за этот год, как отметил Федоренко – это то, что есть районы проникновения врага. Это условные выступления, которые обусловлены тем, что из-за неблагоприятных погодных условий осенью снижается эффективность работы беспилотников.
Тогда противник пытается продвигаться вглубь украинских территорий, не вступая в бой с передовыми позициями, а, пользуясь непогодой – инфильтроваться. После этого он обнаруживается и уничтожается. Существенных тактических достижений за этот год россиянам, как отметил Федоренко, так и не удалось достичь, одновременно они понесли колоссальные потери.
Относительно правобережного Купянска, Силы обороны зачистили врага полностью на северо-западной окраине. Противника удалось подвинуть к реке Оскол, максимально взять под огневой контроль возможность перемещаться его ДРГ и инфильтроваться в сам город Купянск,
– озвучил Федоренко.
По словам командира 429 полка, в городе продолжаются активные бои с ДРГ. Украинские защитники достают врага из каждого подвала, где тот прячется. Противник на этоу участке фронта обеспечивает свою группировку необходимым с воздуха благодаря беспилотникам.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте
Ситуация в Купянске: последние новости
После того как в Кремле прозвучали заявления о якобы полном захвате российскими войсками Купянска, украинский Генштаб эту информацию опроверг. Там отметили, что город находится под контролем Сил обороны Украины. В Купянске и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия, поиск и ликвидация вражеских ДРГ, которые просочились.
Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов констатировал, что россияне усилили давление и пытаются осуществить прорыв на восток от поселка Купянск-Узловой. Он рассказал, что враг пытается вытеснить СОУ с левого берега реки Оскол. Впоследствии он сообщил, что наши защитники отрезали его от поставок. А те подразделения, которые смогли проникнуть в Купянск, были заблокированы в северных районах города.
- Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко также отметил, что ВСУ удается перерезать в северо-западной части Купянска логистические пути врага. Однако отметил сложную ситуацию для украинского гарнизона на востоке от города.