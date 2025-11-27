Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

Что сказал Трегубов о ситуации в Купянске?

Виктор Трегубов отметил, что анонсы россиян о победе в Купянске оказались преждевременными.

Они проводили активные наступательные действия в начале ноября, за время наступательных действий они начали вести бои в центре города и пытались прорваться на юг и, казалось, что карта "пошла" и уже город почти взят. Они об этом начали рапортовать сначала устами Герасимова, а затем Путина. Но ситуация в городе изменилась не в их пользу,

– сказал майор.

Кстати, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил в эфире 24 Канала, что заявления Путина по Купянску – это умышленное сообщение для политического влияния прежде всего внутри России. Таким образом Кремль пытается показать россиянам, что у них якобы есть достижения в Украине, чтобы оправдать свои потери.

По словам военного, украинским Силам обороны удалось отрезать россиян от поставок. Кроме того, подразделения врага, которые зашли в город, оказались заблокированными в северных районах Купянска, что продолжается до сих пор.

Виктор Трегубов подчеркнул, что количество россиян в Купянске медленно уменьшается, а пополнение не подходит, поскольку уничтожается на подступах к городу.

В то же время враг пытается действовать активно не в самом городе, а вокруг него, где пробует обходить украинские силы обороны.

"Но по состоянию на сейчас ситуация для них (оккупантов – 24 Канал) патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем не возможно", – резюмировал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил.

