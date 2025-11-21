Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на слова начальника Харквиской областной военной администрации Олега Синегубова.

Изменилась ли боевая обстановка в Купянске?

Олег Синегубов отметил, что украинские Силы обороны держат контроль над Купянском, а россиян в самом городе нет. Поэтому, ситуация в Купянске и окрестностях – контролируемая.

Один (чиновник – 24 Канал) заявил такую недостоверную информацию информацию, это точно. Никакого захвата или окружения города Купянска нет,

– сказал глава ОВА.

Комментарий Синегубова относительно нынешней ситуации в Покровске: смотрите видео

Как в ВСУ комментируют российскую ИПСО о Купянске?

Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что заявления России о взятии ею Купянска под полный контроль не соответствуют действительности. Ситуация фактически не изменилась, враг находится в части города, но небольшие группы продвинулись лишь на 10 – 15%.

Боевые действия в Купянске: последние новости