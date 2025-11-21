Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на слова начальника Харквиской областной военной администрации Олега Синегубова.
Смотрите также Бои в Покровске, россияне в Новопавловке и угроза окружения Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
Изменилась ли боевая обстановка в Купянске?
Олег Синегубов отметил, что украинские Силы обороны держат контроль над Купянском, а россиян в самом городе нет. Поэтому, ситуация в Купянске и окрестностях – контролируемая.
Один (чиновник – 24 Канал) заявил такую недостоверную информацию информацию, это точно. Никакого захвата или окружения города Купянска нет,
– сказал глава ОВА.
Комментарий Синегубова относительно нынешней ситуации в Покровске: смотрите видео
Как в ВСУ комментируют российскую ИПСО о Купянске?
Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что заявления России о взятии ею Купянска под полный контроль не соответствуют действительности. Ситуация фактически не изменилась, враг находится в части города, но небольшие группы продвинулись лишь на 10 – 15%.
Боевые действия в Купянске: последние новости
Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян об оккупации Купянска и Ямполя, а также продвижение в Покровске и Волчанске. Сообщается, что защитники проводят поисково-штурмовые действия, контрдиверсионные мероприятия и обезвреживают противника.
По словам президента Владимира Зеленского, Россия имела задание от своего командования захватить часть Харьковщины. Однако враг не придерживался этих сроков. Купянск и соседние населенные пункты находятся под контролем Украины.
Украинские подразделения ССО зачищали Купянск от российских оккупантов. Они определили, где враг прячется в городской застройке и уничтожили с помощью мин одно из зданий, где находился противник.