Про це пише 24 Канал, посилаючись на слова начальника Харквіської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Чи змінилася бойова обстановка в Куп'янську?
Олег Синєгубов зазначив, що українські Сили оборони тримають контроль над Куп'янськом, а росіян у самому місті немає. Відтак, ситуація в Куп'янську та околицях – контрольована.
Один (посадовець – 24 Канал) заявив таку недостовірну інформацію інформацію, це точно. Ніякого захоплення або оточення міста Куп'янська немає,
– сказав очільник ОВА.
Як у ЗСУ коментують російську ІПСО про Куп'янськ?
Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що заяви Росії про взяття нею Куп'янська під повний контроль не відповідають дійсності. Ситуація фактично не змінилася, ворог перебуває в частині міста, але невеликі групи просунулися лише на 10 – 15%.
Бойові дії в Куп'янську: останні новини
Генштаб ЗСУ спростував заяви росіян про окупацію Куп'янська та Ямполя, а також просування в Покровську та Вовчанську. Повідомляється, що захисники проводять пошуково-штурмові дії, контрдиверсійні заходи та знешкоджують противника.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія мала завдання від свого командування захопити частину Харківщини. Однак ворог не дотримався цих термінів. Куп'янськ і сусідні населені пункти перебувають під контролем України.
Українські підрозділи ССО зачищали Куп'янськ від російських окупантів. Вони визначили, де ворог ховається в міській забудові та знищили за допомогою мін одну з будівель, де перебував противник.