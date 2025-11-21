Про це пише 24 Канал, посилаючись на слова начальника Харквіської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чи змінилася бойова обстановка в Куп'янську?

Олег Синєгубов зазначив, що українські Сили оборони тримають контроль над Куп'янськом, а росіян у самому місті немає. Відтак, ситуація в Куп'янську та околицях – контрольована.

Один (посадовець – 24 Канал) заявив таку недостовірну інформацію інформацію, це точно. Ніякого захоплення або оточення міста Куп'янська немає,

– сказав очільник ОВА.

Як у ЗСУ коментують російську ІПСО про Куп'янськ?

Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що заяви Росії про взяття нею Куп'янська під повний контроль не відповідають дійсності. Ситуація фактично не змінилася, ворог перебуває в частині міста, але невеликі групи просунулися лише на 10 – 15%.

Бойові дії в Куп'янську: останні новини