Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що сьогодні триває інформаційна війна.

На скільки ворогу вдалося проникнути у Куп'янськ і Вовчанськ?

Коментуючи заяви Герасимова, генерал армії розповів, що спілкувався з українськими командирами щодо реальної ситуації в районі Куп'янська (Харківська область). Він наголосив, що заяви Кремля не відповідають справжньому стану речей.

Українські командири, які стоять на захисті цієї території, розповіли, що ворог перебуває в частині міста, але вона невелика і нестабільна. Станом на вечір 19 листопада становить 10 – 15%. Сьогодні суттєво нічого не змінилося, хоча ворог намагається атакувати далі,

– озвучив Маломуж.

До відома! Угруповання об'єднаних сил повідомило, що окупанти в Куп'янську отримали команду імітувати захоплення міста, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи, роблячи відповідні кадри. Ворог кладе прапори в пакети з постачанням, які скидає на місто з БпЛА. Такі акції спрощують українським дронарям виявлення ворога і його знищення.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки зауважив на тому, що ворог дійсно розцінює все так, що Куп'янськ ним захоплений. В нього є мета демонструвати, що на всіх напрямках він нібито має успіх. Зі слів Маломужа, Путін нині прагне показати, що в нього і Вовчанськ майже захоплений, хоча це далеко не так, росіяни контролюють лише одну частину міста (40%).

Генерал армії підсумував, що Росія ставить нашу країну у вкрай складне становище, бо з одного боку максимально тисне на фронті, з другого – щоденно завдає ударів по мирних містах і селах, енергетиці та іншій інфраструктурі, що призводить до численних жертв.

"Він хоче втягнути нас у темряву, створити неможливість проживання в деяких регіонах через відсутність світла, води, газу, опалення. Росія прагне створити армагедон для людей, щоб вони почали протестувати й вимагали мир за будь-яких умов. Путін цього чекає", – пояснив Маломуж.

