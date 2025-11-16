Окупантам згори наказали симулювати контроль над Куп'янськом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил, передає 24 Канал.
Навіщо росіяни прикидаються "переможцями" у Куп'янську?
Так, прапори країни-агресорки почали вкладати в пакети постачання для загарбників. Їх скидають за допомогою дронів. Щонайменше одна така "операція" вже відбулася.
Захисники наголошують, що окупація міста – це не те, що можна імітувати. Попри заяви Володимира Путіна та російського Генштабу про "оточення" Куп'янська та українських підрозділів в ньому, більша частина населеного пункту залишається під контролем Сил оборони.
Тим часом групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.
"Нинішня акція – спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", – пояснили оборонці.
Також вони подякували російським командирам за такі акції, оскільки вони допомагають "підсвітити" розкидані Куп'янськом малі групи піхоти та полегшити роботу українським дронарям.
Що відомо про ситуацію у Куп'янську?
На початку осені росіяни змогли прорватися до північного Куп'янська. Наприкінці жовтня Путін заявляв, що українські сили опинилися в оточенні. У Києві це заперечували.
7 листопада президент Зеленський повідомив про позитивні тенденції у районі міста. Він сказав, що Сили оборони відкинули окупантів від Куп'янська на понад кілометр.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що українським військовим вдалося значно покращити ситуацію на Куп'янщині. На правобережжі Куп'янська українські сили витіснили противника до річки Оскіл, зменшивши кількість диверсійно-розвідувальних груп у місті.
15 листопада Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили відкинули росіян у районі Піщаного на південний схід від Куп'янська.
Російські війська поступово втрачають позиції в районі Куп'янська через ефективні контрдії українських сил. Обидві сторони стикаються з проблемами логістики, але українська сторона має більш стабільне забезпечення.