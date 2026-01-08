Роботи завершили менш ніж за 7 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Запоріжжяобленерго".

Що відомо про відновлення електроенергії на Запоріжжі?

Очільник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський поінформував, що енергетики відновили електропостачання жителів підконтрольної частини Запорізької області.

Зазначається, що ліквідацію наслідків російських атак по енергооб'єктах розпочали одразу. Відновлювальні роботи тривали усю ніч.

В першу чергу заживлювали об'єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- та водопостачання,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомили в компанії, станом на 05:00 8 січня електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру було відновлено.