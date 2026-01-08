Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Дивіться також Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади

Куди влучили росіяни в Дніпропетровській області?

За офіційною інформацією, під час ворожої атаки ушкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури. Для області він важливий, адже забезпечував електроживленням більшість районів.

Гайваненко повідомив, що становище в регіоні важке, обласний центр переживає черговий блекаут.

Втім, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть роботи з відновлення,

– заявив глава ОВА.

Жителі можуть звертатися до Пунктів незламності, які обласна влада організувала в населених пунктах. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та отримати всю необхідну консультацію щодо безпекових заходів. Дніпропетровська обласна військова адміністрація постійно контролює ситуацію.

Зауважимо! У Запорізькій області також є проблеми з електропостачанням унаслідок російської атаки. Громадяни отримують допомогу в Пунктах незламності, вже Понад 200 жителів звернулися до одного з таких в обласному центрі.

Що відомо про наслідки атаки на Дніпро та Запоріжжя?