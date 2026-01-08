Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Дивіться також Масштабний блекаут у Дніпрі та Запоріжжі: що там відбувається та основні заяви влади
Куди влучили росіяни в Дніпропетровській області?
За офіційною інформацією, під час ворожої атаки ушкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури. Для області він важливий, адже забезпечував електроживленням більшість районів.
Гайваненко повідомив, що становище в регіоні важке, обласний центр переживає черговий блекаут.
Втім, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть роботи з відновлення,
– заявив глава ОВА.
Жителі можуть звертатися до Пунктів незламності, які обласна влада організувала в населених пунктах. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та отримати всю необхідну консультацію щодо безпекових заходів. Дніпропетровська обласна військова адміністрація постійно контролює ситуацію.
Зауважимо! У Запорізькій області також є проблеми з електропостачанням унаслідок російської атаки. Громадяни отримують допомогу в Пунктах незламності, вже Понад 200 жителів звернулися до одного з таких в обласному центрі.
Що відомо про наслідки атаки на Дніпро та Запоріжжя?
Увечері 7 січня російська армія здійснила атаку на об’єкти енергетичної системи України. Унаслідок удару Дніпропетровська та Запорізька області опинилися майже повністю без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури були переведені на резервні джерела живлення.
Через ворожий обстріл у Дніпропетровській та Запорізькій областях запровадили аварійні відключення електроенергії.
У Дніпропетровській області після вибухів і пошкодження теплоелектроцентралі мешканці залишилися без світла, водопостачання та зв’язку. Місцева влада звернулася до населення з проханням заздалегідь запастися водою.
Через відсутність напруги в мережі екстрено зупинилися приміські потяги, які курсують через Дніпропетровщину. Також із запізненням через атаку курсують потяги дальнього сполучення.
За словами віце-прем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, у Дніпрі та частині населених пунктів області вже тривають відновлювальні роботи. Там енергетики працюють у посиленому режимі.