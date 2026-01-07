Наразі Дніпропетровщина залишилася без комунікацій. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до мешканців та сказав, чи є прогнози, коли повернуть світло, передає 24 Канал.

Поки що щодо відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. У кого є вода, закликають зробити її запаси.

Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено,

– зазначив голова ДОР Микола Лукашук.

Місцеві пишуть, що у Дніпрі, окрім світла, води та опалення, уже зникає зв'язок. Також зупинилося метро: людей виводять із тунелів, ескалатори не працюють.

Світла нема навіть у лікарнях.

У ДТЕК підтвердили аварійні відключення світла через ворожу атаку.

"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", – написали там.