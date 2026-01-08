Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

Куда попали россияне в Днепропетровской области?

По официальной информации, во время вражеской атаки повреждения получил объект критической инфраструктуры. Для области он важен, ведь обеспечивал электропитанием большинство районов.

Гайваненко сообщил, что положение в регионе тяжелое, областной центр переживает очередной блэкаут.

Впрочем, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут работы по восстановлению,

– заявил глава ОГА.

Жители могут обращаться в Пункты несокрушимости, которые областная власть организовала в населенных пунктах. Там можно подзарядить гаджеты, согреться и получить всю необходимую консультацию по мерам безопасности. Днепропетровская областная военная администрация постоянно контролирует ситуацию.

Заметим! В Запорожской области также есть проблемы с электроснабжением вследствие российской атаки. Граждане получают помощь в Пунктах несокрушимости, уже Более 200 жителей обратились в один из таких в областном центре.

Что известно о последствиях атаки на Днепр и Запорожье?