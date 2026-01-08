Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
Куда попали россияне в Днепропетровской области?
По официальной информации, во время вражеской атаки повреждения получил объект критической инфраструктуры. Для области он важен, ведь обеспечивал электропитанием большинство районов.
Гайваненко сообщил, что положение в регионе тяжелое, областной центр переживает очередной блэкаут.
Впрочем, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут работы по восстановлению,
– заявил глава ОГА.
Жители могут обращаться в Пункты несокрушимости, которые областная власть организовала в населенных пунктах. Там можно подзарядить гаджеты, согреться и получить всю необходимую консультацию по мерам безопасности. Днепропетровская областная военная администрация постоянно контролирует ситуацию.
Заметим! В Запорожской области также есть проблемы с электроснабжением вследствие российской атаки. Граждане получают помощь в Пунктах несокрушимости, уже Более 200 жителей обратились в один из таких в областном центре.
Что известно о последствиях атаки на Днепр и Запорожье?
Вечером 7 января российская армия осуществила атаку на объекты энергетической системы Украины. В результате удара Днепропетровская и Запорожская области оказались почти полностью без электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания.
Из-за вражеского обстрела в Днепропетровской и Запорожской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
В Днепропетровской области после взрывов и повреждения теплоэлектроцентрали жители остались без света, водоснабжения и связи. Местные власти обратились к населению с просьбой заранее запастись водой.
Из-за отсутствия напряжения в сети экстренно остановились пригородные поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область. Также с опозданием из-за атаки курсируют поезда дальнего сообщения.
По словам вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в Днепре и части населенных пунктов области уже продолжаются восстановительные работы. Там энергетики работают в усиленном режиме.