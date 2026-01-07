Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.
Які наслідки російської атаки по енергетиці 7 січня?
У Міненерго зазначили, що ввечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області,
– йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що критична інфраструктура у регіонах функціонує від резервного живлення.
"Огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – резюмували у Міненерго.