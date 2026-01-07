Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка ситуація у Дніпрі з блекаутом 7 січня?

Місцеві жителі розповіли журналістам, що через відсутність електропостачання зупинилось метро у Дніпрі. Наразі працівники виводять людей з тунелів, ескалатори не працюють.

Окрім того, у місті також зникає мобільний зв'язок. Дніпрян закликають скористатися пунктами незламності. Вони розташовані у школах, садочках, старостатах та при відділеннях поліції й ДСНС.

Журналісти також показали, який вигляд має Дніпро під час блекауту.

Блекаут у Дніпрі 7 січня / Відео Суспільного

У ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області станом на вечір 7 січня є аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло,

– підкреслили у компанії.

Складнощі через атаку виникли й на залізниці. В Укрзалізниці наголосили, що з безпекових міркувань та через відсутність напруги в мережі є незаплановані зупинки приміських поїздів, рух яких пролягає через Дніпропетровщину.

Зокрема, мовиться про рейси сполученнями:

Запоріжжя – Синельникове,

Чаплине – Синельникове,

Дніпро – Чаплине,

П'ятихатки – Дніпро.

"Як матимемо змогу – продовжимо рух. Наразі просимо пасажирів уважно слухати оголошення на місцях, дослухатись до порядку дій залізничників та не нехтувати безпекою", – зауважили у компанії.