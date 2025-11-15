Українські війська атакують позиції росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також ЗСУ, ймовірно, просунулися на 6 напрямках, а Росія готує новий наступ на Півночі, – ISW

Яка ситуація біля Куп'янська?

ISW пише, що згідно з нещодавно оприлюдненими геолокаційними кадрами, українські військові завдають ударів по російських позиціях у центральній частині вищезгаданого населеного пункту.

Аналітики зазначають, що хоч це свідчить про проникнення російських підрозділів у місто, проте подібна активність наразі не впливає на загальну лінію фронту, оскільки українські сили контролюють ситуацію.

За даними Інституту, Сили оборони утримують свої позиції й навіть мають локальні успіхи в центральному Куп’янську та на схід від Петропавлівки, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

Також немає підтвердження заявам російських воєнкорів про нібито захоплення Соболівки та просування окупантів на сході й півдні Куп’янська, на схід від Курилівки, і на захід від Піщаного та біля Кам’янки.

Що кажуть українські військові?

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов 15 листопада в етері КИЇВ24 розповів, що наразі окупанти опинилися в місті, з якого вони не можуть вийти, і в якому їм важко отримувати бодай якесь постачання.

Ті їхні анонси, які від початку видавалися навіть самим Путіним, що вони там наче когось оточили, наче порвались, це було десь 10 днів тому, може вже два тижні, коли вони намагалися прориватися до південної частини міста, коли вийшла певна кількість груп, об'єдналась і розпочала більш активні дії,

– пояснив він.

Що відбувається у цьому районі?