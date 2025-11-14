Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 8 окремий полк ССО.
Як прохидить зачистка Куп'янська?
У ході розвідки військові виявили окупантів в одній зі споруд міста.
Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат,
– розповіли у полку.
Будівлю, де перебували росіяни, згодом повністю знищили із застосуванням мін.
Зачистка окупантів на Харківщині: дивіться відео
За даними ЗМІ, стрілецькі бої на відео велися у центрі Куп'янська.
Ситуація на Харківщині: останні новини
За добу 13 листопада було зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого та ще 11 у районах Куп'янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.
Щодо Куп'янська, то росіяни не відмовляються від наміру захопити його. Вони використовують цинічні методи для цього. Зокрема, заходячи у місто, окупанти прикриваються цивільними, які там залишилися, розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко 24 Каналу.