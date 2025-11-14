Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 8 окремий полк ССО.

Як прохидить зачистка Куп'янська?

У ході розвідки військові виявили окупантів в одній зі споруд міста.

Ворог мав переважаючі сили та укріплені вогневі позиції. Група ССО розірвала контакт без втрат,

– розповіли у полку.

Будівлю, де перебували росіяни, згодом повністю знищили із застосуванням мін.

Зачистка окупантів на Харківщині: дивіться відео

За даними ЗМІ, стрілецькі бої на відео велися у центрі Куп'янська.

