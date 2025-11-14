Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що українським військовим вдалося значно покращити ситуацію на Куп'янщині. Однак є ділянка фронту, де ситуація досі залишається складною.

Дивіться також Росіяни перетнули кордон ще на одній ділянці на Харківщині: полковник запасу розкрив план Кремля

Як Силам оборони вдається тримати Куп'янськ?

Юрій Федоренко зазначив, що зараз доволі складна ситуація на лівобережжі Куп'янська.

Противник тримає там під активним вогневим контролем переправи. Він застосовує авіацію, ракети та різні види безпілотників, щоб унеможливити рух до лівобережного плацдарму. Інженерні підрозділи, які відповідають за наведення переправ, роблять титанічну роботу,

– сказав він.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" наголосив, що ці люди безперервно перебувають під ворожими обстрілами. За його словами, хлопці та дівчата постійно поновлюють зруйновані росіянами переправи. Як наслідок, Силам оборони вдається утримувати угруповання противника, яке тисне на лівобережний плацдарм.

Останнім часом завдяки цьому в окупантів немає суттєвих здобутків на Куп'янському напрямку.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Окрім цього, у правобережному Куп'янську нашим військовим вдалося витіснити противника на північній околиці до річки Оскіл. Саме тому кількість диверсійно-розвідувальних груп, які проникали у Куп'янськ, значно зменшилась.

Українські сили роблять все можливе, аби не дати окупантам захопити місто.

Що відомо про "успіхи" росіян на Куп'янському напрямку?