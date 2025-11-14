Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось значительно улучшить ситуацию на Купянщине. Однако есть участок фронта, где ситуация до сих пор остается сложной.

Как Силам обороны удается держать Купянск?

Юрий Федоренко отметил, что сейчас довольно сложная ситуация на левобережье Купянска.

Противник держит там под активным огневым контролем переправы. Он применяет авиацию, ракеты и различные виды беспилотников, чтобы сделать невозможным движение к левобережному плацдарму. Инженерные подразделения, которые отвечают за наведение переправ, делают титаническую работу,

– сказал он.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что эти люди непрерывно находятся под вражескими обстрелами. По его словам, ребята постоянно восстанавливают разрушенные россиянами переправы. Как следствие, Силам обороны удается удерживать группировку противника, которая давит на левобережный плацдарм.

В последнее время благодаря этому у оккупантов нет существенных достижений на Купянском направлении.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Кроме этого, в правобережном Купянске нашим военным удалось вытеснить противника на северной окраине к реке Оскол. Именно поэтому количество диверсионно-разведывательных групп, которые проникали в Купянск, значительно уменьшилось.

Украинские силы делают все возможное, чтобы не дать оккупантам захватить город.

Что известно об "успехах" россиян на Купянском направлении?