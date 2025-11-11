Поставки и перемещения в Купянск сильно затруднены для обеих сторон. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Купянске?
Каждая попытка вообще туда (в Купянск – 24 Канал) попасть – это отдельная очень большая задача со звездочкой, даже если мы говорим о пехотной группе. Если мы говорим о каком-то транспорте – тем более,
– объяснил военный.
По словам Трегубова, в противостоянии ключевую роль играют беспилотники и штурмовая пехота. Многие дроны размещены вдоль дорог и возле инфраструктуры, ожидая движения противника, поэтому основная тяжесть боев сейчас лежит на штурмовых подразделениях и операторах БGЛА.
Кроме того, есть угроза авиаударов и управляемых авиабомб, а близость Купянска к границе с Россией усложняет ситуацию.
Несмотря на это, город удерживают благодаря мужеству и эффективности украинской пехоты, особенно штурмовиков.
Что предшествовало?
- В сентябре захватчики смогли прорваться к северному Купянску, используя газопровод. Позже защитники взорвали трубу, по которой оккупанты продвигались. Тогда враг был вынужден переправляться через реку Оскол на плотах и лодках.
- В конце октября российские власти заявили, что украинские подразделения оказались в окружении в Купянске. В Киеве это опровергли.
- В начале ноября в ВСУ указывали на первые положительные изменения. Отмечалось, что россияне несут потери и отступают.
- Однако ситуация в городе продолжала оставаться сложной. Купянск оказался в "двойной осаде" – дроны обеих сторон полностью контролируют небо, поэтому поставки почти невозможны. Беспилотники перехватывают любые попытки подвоза ресурсов.
- 3 ноября Владимир Зеленский провел Ставку, на которой сообщил, что даты зачистки города от врага уже определены.
- 7 ноября президент заявил, что Силы обороны отбросили врага на более километра у Купянска.
- Тем временем военные, которые стоят на обороне города, попросили подождать с анонсами до завершения операции.