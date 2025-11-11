Сложная ситуация остается, в частности на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Там враг обстреливает украинские позиции из всех видов имеющегося у него вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

Почему ВСУ отошли на Запорожье?

За прошедшие несколько суток здесь произошло до сотни боевых действий. Противник усилил штурмы и совершил многочисленные попытки прорыва. В результате массированных артиллерийских обстрелов – по 400 ежедневно с использованием около 2000 снарядов – все укрытия и укрепления были уничтожены.

Чтобы уберечь жизни военных, Силы обороны отступили с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка.

Враг пытается закрепиться в этих населенных пунктах, но украинские защитники активно этому препятствуют. У Яблочного, Ровнополье и Сладкого продолжаются ожесточенные бои. С востока противник пытается обойти Гуляйполе и перерезать пути снабжения из Покровского.

Где ВСУ были вынуждены отступить: смотрите на карте

Что происходит на Запорожском направлении?