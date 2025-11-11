Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что ситуация возле Запорожья остается напряженной и требует постоянного мониторинга.
Сможет ли враг закрепиться на Запорожском направлении?
Россияне пытаются инфильтрироваться на Запорожском направлении. Больше месяца назад враг перебрасывал сюда дополнительные ресурсы и резервы. Сейчас они осуществляют тактические продвижения на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
На дне бывшего водохранилища сейчас изобилует растительность, которую противник использует для продвижения. Однако несколько суток назад наши защитники нанесли удар по группировке врага, который пытался там действовать,
– объяснил Романенко.
Наибольшая угроза – Степногорск, откуда всего 25 километров по прямой дороге в Запорожье. На такое расстояние могут действовать как дроны, так и артиллерия.
Силы обороны Украины пытаются активизировать действия на этом направлении, чтобы не дать врагу закрепиться на захваченных позициях, а затем вытеснить его обратно – непосредственно на исходные рубежи.
Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте
Что еще известно о действиях россиян на Запорожском направлении?
- Российские войска пытаются обойти позиции украинских защитников на Запорожском направлении, сосредоточившись вблизи Малокатериновки, Запорожской АЭС и Каменки-Днепровской. Для продвижения они используют заросли и дно бывшего Каховского водохранилища и перебрасывают новые силы для атак на Запорожье.
- В Запорожской области существенно расширилась серая зона, особенно в районе Сладкое – Новониколаевка – Ровнополье – Новое – Новоуспеновское. Российские войска уже оккупировали Успеновку.
- Россия нагнетает напряженность возле Запорожской АЭС, обвиняя Запад в подготовке диверсии, чтобы скрыть собственные преступления. Украина планирует привлечь международную поддержку и поднять этот вопрос на заседании Генассамблеи ООН.