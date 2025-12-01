Подобные заявления являются обычной пропагандистской практикой в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Смотрите также Россияне имеют успехи на Запорожье: DeepState обновил карту фронта

Какова на самом деле ситуация в Клиновом?

Минобороны России заявило о продвижении и захвате Клинового в Донецкой области. В Генштабе ВСУ опровергли это.

По логике российского заявления, их подразделения должны были бы "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет,

– объяснили в Генштабе.

Россияне заявляли о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники, что также неправда.

"Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств", – отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что ситуация на направлении остается контролируемой Силами обороны, и ни одного подтвержденного прорыва глубоко в украинскую оборону на указанных участках нет.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отмечает, что в течение следующих недель россияне будут делать много попыток давления на фронте и сопровождать это громкими заявлениями. Это делается для западной аудитории для усиления своих дипломатических позиций.

По состоянию на сейчас, часть Волчанска под контролем Сил обороны Украины, также враг не захватил Купянск, но врал об этом,

– объяснил Коваленко.

Ранее россияне врали о захвате Новоселовки и Ставки