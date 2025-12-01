Подібні заяви є звичайною пропагандистською практикою у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ і керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також Росіяни мають успіхи на Запоріжжі: DeepState оновив карту фронту

Яка насправді ситуація у Клиновому?

Міноборони Росії заявило про просування та захоплення Клинового у Донецькій області. У Генштабі ЗСУ спростували це.

За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді нема,

– пояснили у Генштабі.

Росіяни заявляли про масові втрати українськими підрозділами броньованої техніки, що також неправда.

"Подібні "звіти" російська сторона запускає на щоденній основі та традиційно подає без будь-яких доказів", – зазначили у Генштабі.

Там підкрелили, що ситуація на напрямку залишається контрольованою Силами оборони, і жодного підтвердженого прориву глибоко в українську оборону на зазначених ділянках немає.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що протягом наступних тижнів росіяни робитимуть багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Це робиться для західної аудиторії для посилення своїх дипломатичних позицій.

Станом на зараз, частина Вовчанська під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ, але брехав про це,

– пояснив Коваленко.

Раніше росіяни брехали про захоплення Новоселівки й Ставків