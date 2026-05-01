Про це повідомили у 7 корпусі ШР ДШВ.

Як вдалося знищити групу окупантів?

Противник продовжує тиск на Гришине, намагаючись прорвати оборону та закріпитися в населеному пункті. У якості укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі,

– повідомили військові.

Підрозділи, які діють у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, ведуть розвідку та виявляють місця скупчення ворога. Саме по одному з таких об’єктів у центральній частині села нещодавно і було завдано точного удару з повітря.

Попередньо повідомляється про щонайменше 15 ліквідованих військових Росії – йдеться про бійців 76-ї десантно-штурмової дивізії, відомої як "псковські десантники".

Кадри з місця події зафіксували момент влучання по будівлі, де перебували окупанти.

Сили оборони знищують окупантів авіаударом: дивіться відео

Росіяни знову хотіли пройти до позицій ЗСУ по газовій трубі

Російські окупанти намагалися атакувати позиції ЗСУ через газову трубу, але були знищені на підходах.

Першого військового ліквідували за допомогою FPV-дрона, після чого решта групи намагалася розосередитися на відкритій місцевості.

По них відкрили вогонь з артилерії. Удар було завдано по групі просто в полі.

Ті, хто вижив намагалися сховатися серед дерев, однак там їх наздогнали, зокрема, ударні дрони типу Vampire. Всі учасники штурмової групи були знищені.