Усі учасники атаки були ліквідовані. Про це повідомляє 71 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗС України.

Як українські військові зірвали штурм окупантів?

Російські військові вкотре вдалися до спроби штурму українських позицій, використовуючи газову трубу для прихованого просування. За наявною інформацією, у наступі брали участь шість окупантів.

Втім, їх виявили ще на підходах до позицій Сил оборони України. Першого військового ліквідували за допомогою FPV-дрона, після чого решта групи намагалася розосередитися на відкритій місцевості.

Після виявлення ворога українські військові відкрили вогонь артилерією. Удар було завдано по групі просто в полі, що не залишило окупантам шансів на ефективне укриття. Частина військових, які вижили після артилерійського обстрілу, спробували сховатися серед дерев. Однак і там їх наздогнали засоби ураження, зокрема ударні дрони типу Vampire.

У результаті всі учасники штурмової групи були знищені, а сама атака повністю зірвана. Контекст: заяви Росії та реальна ситуація на фронті Попри подібні невдалі спроби штурмів, російська сторона продовжує заявляти про нібито просування.

Зокрема, 1 травня окупанти вкотре повідомляли про "захоплення" населеного пункту Корчаківка та "перемелювання" української оборони. Втім, реальні бойові дії свідчать про інше – українські військові ефективно відбивають атаки та завдають ворогу значних втрат.

Що відомо про реальну ситуацію на фронті?

Українські військові продовжують утримувати ініціативу на окремих ділянках фронту, попри активізацію російських наступальних дій. Зокрема, Сили оборони мали локальні успіхи на Слов’янському напрямку. Геолокаційні дані свідчать, що українські підрозділи просунулися на південь від Колодязів, що на північний схід від Лимана.

Також зафіксовано просування українських сил у районі Костянтинівка – Дружківка. Зокрема, захисники змогли покращити позиції у східній частині Костянтинівки та завдають ударів по російських підрозділах, які намагалися там закріпитися. Водночас російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак без суттєвих результатів. На Костянтинівському напрямку окупанти навіть посилили наземні атаки та піхотні штурми.

За словами українських військових, ворог змінив тактику: замість малих груп використовує поодиноких бійців, яких відправляють у штурм із певними інтервалами. Також окупанти активно застосовують маскування, зокрема термонакидки, та пересуваються переважно вночі.

Крім того, російські військові намагаються орієнтуватися на місцевості за допомогою паперових інструкцій або GPS-навігації. На Харківському напрямку ворог безуспішно намагався форсувати річку Вовча.

Експерти зазначають, що попри активність, російські сили зазнають значних втрат і не досягають оперативних проривів. Українські військові продовжують стримувати наступ і завдавати ударів по ворогу, утримуючи контроль над ключовими позиціями.

Унікальні операції українських військ: останні новини

На Куп’янському напрямку українські військові провели унікальну повністю роботизовану операцію проти російських позицій. Метою операції став опорний пункт окупантів, облаштований у будівлі.

Для його ураження українські сили застосували різні типи безпілотників, зокрема ударні дрони, дрони-камікадзе та системи з бойовим навантаженням. Завдяки скоординованим діям позиції росіян були знищені, а також ліквідовано особовий склад противника і склад боєприпасів.

Водночас під час операції жоден український військовий не перебував безпосередньо на полі бою. У підрозділі зазначають, що за успіхом стояла робота великої команди фахівців – від розвідки до операторів дронів та інженерів.