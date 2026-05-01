Це один із показових прикладів переходу української армії до технологічної війни нового типу. Про це повідомляє "Хартія".

Що відомо про повністю роботизовану операцію?

На Куп’янському напрямку підрозділ "Лава" успішно провів повністю роботизовану операцію проти російських військових. Метою став опорний пункт противника, який облаштували у будинку.

Під час операції українські військові застосували різні типи безпілотників. Зокрема, йдеться про ударні дрони, обладнані гранатометами, а також дрони-камікадзе з вибухівкою. Завдяки скоординованим діям вдалося ефективно уразити ціль. За результатами операції опорний пункт росіян був повністю зруйнований.

Також ліквідовано особовий склад противника та знищено склад боєприпасів. Важливо, що під час виконання завдання жоден український військовий не перебував безпосередньо на полі бою.

Водночас у підрозділі наголошують: за цією операцією стояла робота десятків фахівців – від розвідників і планувальників до операторів дронів, інженерів і зв’язківців.

Що відомо про полк "Лава"?

Полк "Лава" є високотехнологічним підрозділом у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія". Його створили у вересні 2025 року як батальйон безпілотних систем, а вже у квітні 2026 року підрозділ масштабували до полку.

"Лава" працює з різними типами безпілотних систем – як повітряними, так і наземними. Йдеться про мультироторні та літакового типу дрони, розвідувальні й ударні БпЛА, а також наземні роботизовані комплекси.

Окрім бойового застосування, підрозділ активно розвиває власні технології. Зокрема, інженери адаптують роботизовані системи під логістичні задачі, інтегрують елементи штучного інтелекту в управління технікою та працюють над новими варіантами бойового використання.

Це не перший подібний досвід. Ще у грудні 2024 року підрозділи "Хартії" провели першу повністю роботизовану операцію на Харківському напрямку із застосуванням дронів та наземних роботизованих комплексів. У підрозділі зазначають, що продовжують розвивати напрямок технологічної війни.

Наразі "Лава" шукає нових фахівців – пілотів дронів, інженерів, аналітиків, операторів радіоелектронної боротьби та інших спеціалістів.

Як українські військові використовують на фронті роботів?

Українські військові активно впроваджують роботизовані системи на фронті, щоб зменшити ризики для піхоти та підвищити ефективність бойових дій. Водночас, за словами офіцера Геннадія Олійника, піхота залишається ключовим елементом на лінії бойового зіткнення, тому повністю замінити її наразі неможливо.

Військові поступово переходять до моделі, за якої бійці не беруть безпосередньої участі в найнебезпечніших ділянках, а керують роботизованими комплексами. Такі системи здатні виконувати як бойові, так і логістичні завдання.

Зокрема, за словами молодшого сержанта Андрія Сироїшка, наземні роботизовані комплекси використовують для доставки боєприпасів, евакуації поранених, а також інженерних і спеціальних місій.

Крім того, їх уже застосовували під час штурмових операцій, зокрема на Харківському напрямку, де вдалося застати ворога зненацька. За словами військових, українські роботи можуть працювати на відстані 10 – 15 кілометрів від лінії фронту і повертатися назад, що значно перевищує можливості російських аналогів.

У противника такі системи зазвичай обмежені дистанцією до одного кілометра. Попри це, у ЗСУ наголошують, що Росія намагатиметься копіювати українські технології, тому Україні важливо зберігати темп розвитку.