Все участники атаки были ликвидированы. Об этом сообщает 71 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Как украинские военные сорвали штурм оккупантов?

Российские военные в очередной раз прибегли к попытке штурма украинских позиций, используя газовую трубу для скрытого продвижения. По имеющейся информации, в наступлении участвовали шесть оккупантов.

Впрочем, их обнаружили еще на подходах к позициям Сил обороны Украины. Первого военного ликвидировали с помощью FPV-дрона, после чего остальные группы пыталась рассредоточиться на открытой местности.

После обнаружения врага украинские военные открыли огонь артиллерией. Удар был нанесен по группе прямо в поле, что не оставило оккупантам шансов на эффективное укрытие. Часть военных, которые выжили после артиллерийского обстрела, попытались укрыться среди деревьев. Однако и там их настигли средства поражения, в частности ударные дроны типа Vampire.

В результате все участники штурмовой группы были уничтожены, а сама атака полностью сорвана. Контекст: заявления России и реальная ситуация на фронте Несмотря на подобные неудачные попытки штурмов, российская сторона продолжает заявлять о якобы продвижении.

В частности, 1 мая оккупанты в очередной раз сообщали о "захвате" населенного пункта Корчаковка и "перемалывании" украинской обороны. Впрочем, реальные боевые действия свидетельствуют о другом – украинские военные эффективно отражают атаки и наносят врагу значительные потери.

Что известно о реальной ситуации на фронте?

Украинские военные продолжают удерживать инициативу на отдельных участках фронта, несмотря на активизацию российских наступательных действий. В частности, Силы обороны имели локальные успехи на Славянском направлении. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские подразделения продвинулись на юг от Колодязов, что к северо-востоку от Лимана.

Также зафиксировано продвижение украинских сил в районе Константиновка – Дружковка. В частности, защитники смогли улучшить позиции в восточной части Константиновки и наносят удары по российским подразделениям, которые пытались там закрепиться. В то же время российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако без существенных результатов. На Константиновском направлении оккупанты даже усилили наземные атаки и пехотные штурмы.

По словам украинских военных, враг изменил тактику: вместо малых групп использует одиночных бойцов, которых отправляют в штурм с определенными интервалами. Также оккупанты активно применяют маскировку, в частности термонакидки, и передвигаются преимущественно ночью.

Кроме того, российские военные пытаются ориентироваться на местности с помощью бумажных инструкций или GPS-навигации. На Харьковском направлении враг безуспешно пытался форсировать реку Волчья.

Эксперты отмечают, что несмотря на активность, российские силы несут значительные потери и не достигают оперативных прорывов. Украинские военные продолжают сдерживать наступление и наносить удары по врагу, удерживая контроль над ключевыми позициями.

Уникальные операции украинских войск: последние новости

На Купянском направлении украинские военные провели уникальную полностью роботизированную операцию против российских позиций. Целью операции стал опорный пункт оккупантов, обустроенный в здании.

Для его поражения украинские силы применили различные типы беспилотников, в частности ударные дроны, дроны-камикадзе и системы с боевой нагрузкой. Благодаря скоординированным действиям позиции россиян были уничтожены, а также ликвидирован личный состав противника и склад боеприпасов.

В то же время во время операции ни один украинский военный не находился непосредственно на поле боя. В подразделении отмечают, что за успехом стояла работа большой команды специалистов – от разведки до операторов дронов и инженеров.