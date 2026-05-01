Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю, 1 травня.

Які результати операції?

У Генштабі ЗСУ підтвердили результати заходів зі зниження можливостей противника завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України.

За словами військових, ураження ворожих літаків відбулося 25 квітня на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії.

Наразі ступінь пошкоджень внаслідок операції уточнюється.

Варто зазначити, що цілі розташовувалися на відстані близько 1700 кілометрів від державного кордону України.

Де розташований російський військовий аеродром Шагол: дивіться на карті